Пациентка с подозрением на коронавирус рассказала о побеге из Боткинской больницы в Петербурге

В Петербурге пациентка Боткинской больницы, у которой заподозрили коронавирус, решила не дожидаться окончания карантина — взломала замки в инфекционном боксе и была такова. Беглянку поймали. При этом, женщина уверяет: ее удерживали незаконно! Ведь врачи, по ее же словам, заверили, что коронавируса у нее нет — обычная простуда.

Чего здесь больше — безответственности самой пациентки, или это все же врачи перегнули, выяснял корреспондент Дмитрий Акимов. Подробности в репортаже.

Побег из инфекционной болезни она описывает с явным удовольствием: нарисованная от руки карта, замыкание электроцепи, чтобы разблокировать дверь.

В минувший четверг на госпитализацию Алла согласилась без лишних вопросов. Когда вернулась из Китая, болело горло, поднялась температура. Испугалась, вызвала скорую. В больнице вроде бы успокоили — коронавируса нет. Но домой, тем не менее, не отпустили.

«Врач заходит в химзащите. Я говорю: ну, я поехала домой? Он говорит: поздравляю, вы здоровы. Третий анализ у меня уже, я здорова. Я говорю: хорошо, я пойду? Нет», — рассказывает жительница Санкт-Петербурга Алла Жукова.

Врачи опираются на постановление Роспотребнадзора. Все приезжающие из Китая две недели должны наблюдаться в стационаре. Таковы правила.

«Вот за это и предусмотрена административная ответственность. Человек должен понимать, что он несет опасность не только для себя самого, но он живет в социуме», — поясняет начальник Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталья Башкетова.

Штраф небольшой, всего 500 рублей. Другие пациенты инфекционной больницы нарушать режим не спешат. Почти всех, как и Аллу, уже успокоили — коронавируса нет. Но попросили остаться.

«Вначале говорили, что нас, может быть, выпустят пораньше, так как мы не болеем коронавирусом. Но сейчас уже, вот сегодня приходил врач и сказал, что нет, мы должны сидеть до конца карантина», — говорит пациентка инфекционной больницы Дарья Ромашова.

Юристы тоже говорят — нужно дождаться окончания карантина, а уже потом идти в прокуратуру, суд или тот же Роспотребнадзор и доказывать, что врачи незаконно лишали свободы.

«Если вы, со своей стороны, действий, образующих принцип добросовестности, не исполнили, то как тут „качать права“ — получается, вы сами не очень-то правы», — объясняет юрист Алексей Койтов.

В этой же ситуации получается, что сбежавшая пациентка сама решила, что здорова, и нарушила закон. Даже страшно представить, чем может закончиться такая самодиагностика для окружающих.

«Если человек добровольно подписался и согласился ехать исполнять, а после этого пытается делать короткое замыкание, покидает больницу, то я считаю это асоциальным поведением. И правовую оценку буду давать не я», — комментирует ситуацию доктор медицинских наук, главный врач СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина» Алексей Яковлев.

Принудительное лечение — это обычная практика в случае серьезных болезней. Скажем, при коклюше, туберкулезе или бешенстве согласия пациента никто спрашивать не будет. Но коронавируса в этом списке пока нет.

Алла вернулась из Китая 30 января, а из больницы сбежала четыре дня назад — получается, что двухнедельный карантин, в течение которого вирус еще может проявить себя, до сих пор не закончился.