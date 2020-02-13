Турция перебрасывает в Алеппо дополнительные подразделения войск
Ситуация обострилась после гибели 14 турецких военных.
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Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru
Турция перебрасывает в сирийскую провинцию Алеппо дополнительные подразделения с бронетехникой. Операция проходит в связи с обострением в соседнем Идлибе.
В зоне деэскалации погибли 14 турецких военных, как считают в Анкаре, по вине правительственной армии Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Дамаск наносит удары по мирным жителям.
В Кремле отметили — подобное невозможно. Сирийские военные уничтожают только террористов, объяснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. В российском МИДе причиной обострения считают невыполнение Турцией условий Сочинского меморандума.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, о ситуации в Сирии Владимир Путин поговорил сегодня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонная беседа состоялась по инициативе турецкой стороны. Оба лидера подтвердили важность реализации российско-турецких договоренностей. Путин и Эрдоган также условились о проведении дополнительных контактов по линии профильных ведомств.
Еще одну горячую точку — Ливию — российский президент обсудил с итальянским премьером Джузеппе Конте. Владимир Путин подчеркнул — принципиально важно согласовывать параметры урегулирования со всеми сторонами конфликта.
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