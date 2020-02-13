ВОЗ: Число заболевших коронавирусом снижается

В ВОЗ, пожалуй, впервые с начала вспышки коронавируса выступили с оптимистичными новостями. Количество заболевших стало снижаться.

Так, за пределами Китая, во вторник было зафиксировано всего 48 новых случаев, из них 40 на борту круизного лайнера Diamond Princess — он сейчас на карантине. Стабилизировалась ситуация и в самом Китае.

«Впервые в Китае число подтвержденных случаев заболевания, вызванного вирусом COVID-19, неуклонно сокращается в течение последней недели. Но интерпретировать эту информацию стоит очень осторожно. Вспышка все еще может пойти в любом направлении», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейс.

И они вполне обоснованы. Власти провинции Хубэй после резкого скачка числа зараженных коронавирусом заявили, что в это число вошли те, кого диагностировали новым методом.

Первые вакцины против COVID-19 начнут тестировать на людях через три-четыре месяца. Ну, а пока коронавирус продолжает оказывать влияние на международную повестку. Так, из-за вспышки заболевания отменили крупнейшую в мире выставку мобильной индустрии. Ее планировалось провести в Барселоне в последних числах февраля.

По последним данным, число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 1310 человек. Выздоровели при этом 3441 пациент.