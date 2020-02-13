Пелагея спустя пять лет вернулась в жюри КВН
Исполнительница сделала заявление в социальной сети.
Смотрите также:
Закрыть
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Фото, видео: Instagram @pelageya_insta
Певица Пелагея спустя пять лет вернулась в жюри телевизионной юмористической игры — Клуб веселых и находчивых (КВН). Звезда опубликовала серию кадров на своей странице в Instagram. Автор фото — Антон Барановский.
«Пелагея — снова в жюри КВН. Первая 1/8-2020, самая первая игра сезона высшей лиги!» — подписала пост звезда.
Поклонники восприняли новость с энтузиазмом и написали знаменитости комплименты, отметив ее шикарный внешний вид.
«Поля, Вы просто наишикарнейшая! Платье — бомба! Так красиво подчеркивает всю вашу потрясающую фигуру. Нежная, женственная и до безумия красивая девушка!»;
«Умная, красивая, талантливая»;
«Пелагея, Вы прям цветете! Выглядите шикарно!» — написали фолловеры.
Накануне Нового 2020 года фолк-певица сообщила о расставании с мужем — хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным. По словам исполнительницы, она не жалеет о времени, проведенном в браке, и надеется сохранить с бывшим возлюбленным хорошие отношения.
Что касается спортсмена, то сейчас у него роман со светской львицей Марией Гончар. Пара уже не раз появлялась вместе на светских вечеринках. Сам Телегин, говоря о расставании с Пелагеей, отмечал, что двум ярким личностям крайне сложно ужиться под одной крышей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пелагея в роскошном наряде с короной покорила фанатов.
Нашли ошибку?