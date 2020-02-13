Пелагея спустя пять лет вернулась в жюри КВН

Певица Пелагея спустя пять лет вернулась в жюри телевизионной юмористической игры — Клуб веселых и находчивых (КВН). Звезда опубликовала серию кадров на своей странице в Instagram. Автор фото — Антон Барановский.

«Пелагея — снова в жюри КВН. Первая 1/8-2020, самая первая игра сезона высшей лиги!» — подписала пост звезда.

Instagram @pelageya_insta

Поклонники восприняли новость с энтузиазмом и написали знаменитости комплименты, отметив ее шикарный внешний вид.

«Поля, Вы просто наишикарнейшая! Платье — бомба! Так красиво подчеркивает всю вашу потрясающую фигуру. Нежная, женственная и до безумия красивая девушка!»;

«Умная, красивая, талантливая»;

«Пелагея, Вы прям цветете! Выглядите шикарно!» — написали фолловеры.

Накануне Нового 2020 года фолк-певица сообщила о расставании с мужем — хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным. По словам исполнительницы, она не жалеет о времени, проведенном в браке, и надеется сохранить с бывшим возлюбленным хорошие отношения.

Что касается спортсмена, то сейчас у него роман со светской львицей Марией Гончар. Пара уже не раз появлялась вместе на светских вечеринках. Сам Телегин, говоря о расставании с Пелагеей, отмечал, что двум ярким личностям крайне сложно ужиться под одной крышей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пелагея в роскошном наряде с короной покорила фанатов.