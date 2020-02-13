Следователи СК нашли мать оставленного в переходе младенца

Столичные полицейские нашли мать оставленного в переходе около станции метро «Парк Победы» младенца, приблизительно двух месяцев от роду. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по г. Москве.

«Благодаря проведению следственных и оперативно-розыскных мероприятий следствию удалось установить местонахождение матери младенца. Ей оказалась 29-летняя приезжая», — заявила руководитель пресс-службы ведомства Юлия Иванова.

В ближайшее время женщина будет доставлена на допрос в подразделение СК РФ.