Следователи СК нашли мать оставленного в переходе младенца

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Светлана Шевченко
Срочная новость 16

В ближайшее время 29-летняя женщина будет доставлена на допрос в подразделение СК РФ.

Столичные полицейские нашли мать оставленного в переходе около станции метро «Парк Победы» младенца, приблизительно двух месяцев от роду. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по г. Москве.

«Благодаря проведению следственных и оперативно-розыскных мероприятий следствию удалось установить местонахождение матери младенца. Ей оказалась 29-летняя приезжая», — заявила руководитель пресс-службы ведомства Юлия Иванова.

В ближайшее время женщина будет доставлена на допрос в подразделение СК РФ.

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