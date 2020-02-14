В Сирии открыли для движения международную трассу М5

На главной дороге Сирии трассе М5, которая соединяет север и юг страны — открыто сквозное движение. Путь теперь безопасен.

Дорогу полностью контролирует сирийская армия, которой удалось отбить у террористов стратегический объект. И это одна из главных побед правительственных войск. По освобожденной трассе смог проехать Станислав Григорьев.

Мы внутри грузовика российской военной полиции, а снаружи нам улыбаются турецкие военные. Обычная встреча, но в необычном месте — на трассе М5 «Дамаск-Алеппо», которая уже в глубоком тылу сирийских правительственных войск.

«Нам надо проехать прямо. Хорошо… Так мы проедем? Хорошо. Не надо фотографировать!»

Вот как выглядит это сооружение через внешнюю камеру грузовика «Тайфун» — настоящие ворота в чистом поле. Но «директор ворот» всячески делает вид, что они под замком. Спросил, кто мы, откуда и… пропустил. Это практически единственное препятствие на всем протяжении главной сирийской трассы.

«Дорога впервые за много лет стала безопасной. Я еду в Алеппо у меня там родственники. Раньше попасть туда было очень сложно. Из-за этого мы редко виделись с моими родными. Сейчас с этим никаких проблем нет», — рассказывает местный жители Али Абу.

Сирийская армия одержала одну из самых весомых побед за все время войны, начиная с 2012 года: открыла сквозное движение по главной дороге страны.

Контроль над трассой М5 позволяет не только соединить север Сирии с югом, но и максимально снизить риски для гражданского населения, проживающего на окраинах Алеппо. Дело в том, что террористические группировки, хозяйничавшие в этом регионе, были отодвинуты в сторону от больших городов сирийской армии.

Южные пригороды экономической столицы Сирии, а также города Серакиб и Маарет Эн Нууман были очищены от всевозможных радикальных группировок. Не везде это было бескровно, но почти везде — стремительно. Из Маарета боевики, например, просто бежали, бросив серьезный укрепрайон.

«Это большое счастье для нас, что дорога свободна. Когда там были боевики, многие участки простреливались и мы боялись даже приближаться к линии фронта. Сейчас все в порядке», — говорит местный житель Усама Фарид.

Сейчас на трассе ремонт. Восстанавливаются автозаправочные трассы и магазины. Движение уже довольно оживленное. И только в одном месте пробка и длинная вереница гражданских машин. Все съезжают на обочину, чтобы миновать, те самые бессмысленные ворота (два блокпоста на расстоянии примерно километр друг от друга — Прим.ред.), на которых турецкие часовые несут свою службу.

«Очень хорошо, что дорога открыта. Права приходится объезжать турецкий пост. В дождливую погоду там объездную дорогу размывает. Машины буксуют, возникают пробки. Но это мелочи по сравнению с тем, что было», — рассказывает местный житель Мууххамед Али.

По сочинским соглашениям подписанным Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, турецкая армия должна была обеспечить очистку Идлибской зоны от террористических групп.

Но пока этого не произошло. Только за последние сутки в Идлибской зоне деэскалации со стороны боевиков было 24 обстрела с применением ракетных установок и минометов