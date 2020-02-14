Крымский художник изобразил на трехметровом полотне ветеранов битвы за Севастополь

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Старший мичман Сергей Шевченко первым в РФ получил звание народного художника Крыма.

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Фото, видео: ТАСС / Денис Абрамов, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Старший мичман Черноморского флота Сергей Шевченко доказал: настоящий моряк талантлив во всем. К 75-летию Победы он написал монументальное трехметровое полотно с изображением ныне здравствующих ветеранов битвы за Севастополь. Они запечатлены во время парадного шествия по улицам родного города. Всех героев картины художник рисовал исключительно с натуры.

Сергей Шевченко проходит службу на Черноморском флоте, является первым обладателем высшего почетного звания Республики Крым в области изобразительного искусства — «Народный художник Крыма».

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