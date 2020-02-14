Гражданина КНР «обули» почти на 11 миллионов рублей при покупке 650 тысяч медицинских масок

Гражданин Китая лишился почти 11 миллионов рублей в Москве при покупке медицинских масок. Как стало известно 5-tv.ru, 29-летний приезжий из Поднебесной потерял крупную сумму при попытке заработать на ажиотаже вокруг коронавируса.

Мужчина за время проживания в российской столице обзавелся знакомыми, с которыми впоследствии «на словах» договорился о покупке 650 тысяч одноразовых средств защиты.

Предприимчивый Китаец внес на расчетный счет частной фирмы десять миллионов 800 тысяч рублей и стал ждать обещанный товар. Вскоре мужчина понял, что никаких масок он не получит и решил обратиться за помощью в полицию.

Правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге главу районного отделения соцзащиты подозревают в хищении 16 миллионов рублей на «мертвых душах».