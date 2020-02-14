«Зенит» опроверг переход Кокорина в «Сочи»

Футбольный клуб «Зенит» не подтвердил переход нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых.

«„Зенит“ аренду Александра Кокорина в футбольный клуб „Сочи“ не подтверждает. Такого решения нет», — сказали в пресс-службе петербургского клуба.

Информация о том, что скандальный нападающий согласился играть за «Сочи», появилась 13 февраля. Изначально Александр Кокорин отказывался выступать за самую слабую команду Российской Премьер-лиги (РПЛ), хотя о его аренде в январе объявил гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

Как писал 5-tv.ru, в футбольном сообществе неоднозначно восприняли новость о том, что Кокорин изменил решение. Так, советские легенды футбола сразу говорили, что ему нужно идти играть за «Сочи». В свою очередь комментатор Василий Уткин назвал форварда «тряпкой».