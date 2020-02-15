Чем грозит «Манчестер Сити» двухлетнее отстранение от УЕФА

Похоже, что карма святого Валентина решила настигнуть не только отдельных футболистов, но и целые клубы. Главная спортивная новость Дня всех влюбленных — отстранение на два года за нарушение финансового фэйр-плей второго по счету клуба высшего дивизиона премьер-лиги Англии «Манчестер Сити» и штраф в размере 30 миллионов долларов.

Последний шанс — апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS). «Сити» пять лет держит планку безубыточного клуба и без денег Лиги чемпионов он может стать сильно убыточным.

Издание Sports.ru проанализировало ситуацию и выделил основные потери для британского клуба в случае отказа CAS.

Выручка у «Сити» росла последние 11 лет семимильными шагами, достигнув к прошлому сезону шестого показателя в Европе и собрав рекордные 535 миллионов фунтов. Теперь же клуб за два сезона может потерять около 300 миллионов фунтов, что может для него стать критическим фактором, так вышеуказанная безубыточность тесно связана с призовыми и спонсорскими деньгами от Лиги чемпионов.

Почти половину дохода от телевидения занимают также контракты связанные с Лигой. Также двухлетнее исключение для «Манчестер Сити» может привести к падению стоимости акций.

Повлияет ограничение УЕФА и на трансфер футболистов. Убытки вынудят клуб продавать игроков намного активнее, а удержать без ЛЧ тех, кого хочется, тоже будет достаточно проблематично. В частности, это может коснуться не только игроков, но и самого тренера Пепы Гвардиолы, контракт с которым действует до 2021 года, а требования у наставника команды и без этого были достаточно высокими.

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов, мечтаю и получу удовольствие от матчей против „Реала“. Эти две недели (перед играми — Прим.ред.) — счастливейшие моменты в моей работе», — именно так высказался несколько дней назад Гвардиола.

И окончательным ударом по «Манчестер Сити» станет снятие очков в английской Премьер-лиги (АПЛ), но пока неизвестно в каком объеме.