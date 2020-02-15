Суд арестовал бросившего детей в «Шереметьево» отца
Перед заседанием Виктор Гаврилов заявил, что в момент задержания намеревался вылететь за мальчиками, чтобы из забрать домой.
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Фото, видео: ТАСС/Гердо Владимир, 5-tv.ru
Центральный районный суд Хабаровска арестовал Виктора Гаврилова, который в конце января бросил своих сыновей в холле аэропорта «Шереметьево», на два месяца до 13 апреля. Об этом сообщает ТАСС.
Перед заседанием задержанный накануне правоохранительными органами в хабаровском аэропорту нерадивый отец заявил, что в тот момент как раз планировал вылететь в Комсомольск за мальчиками, чтобы из забрать домой. При этом в ходе заседания он не смог вспомнить дату рождения одного из них.
Как сообщал ранее 5-tv.ru после завершения временной опеки детей передали от бабушке их матери. Виктор Гаврилов обвиняется по трем статьям — «Оставление в опасности», «Истязание» и «Кража».
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