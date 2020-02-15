«Так, развлекаемся»: Цыпкин высказался о конфликте с Собчак на тему груди

Конфликт Александра Цыпкина и Ксении Собчак на тему женских бюстов завершился миром. Писатель подтвердил это 5-tv.ru в телефонном разговоре. Более того, он призвал не относиться к их перебранке в Instagram на полном серьезе.

Словесные баталии между знаменитостями продолжаются с декабря. Тогда телеведущая пристыдила звезд, которые проводят съемки в обнаженном виде. Этот пост она опубликовала вскоре после того, как жена Цыпкина Оксана Лаврентьева выложила подобный кадр. Александр не сдержался и встал на защиту супруги.

В День всех влюбленных Собчак и ее приятельницы Глюкоза и Яна Расковалова опубликовали в соцсети откровенные фото с хештегом #моявалентинка. На снимках красотки позируют топлес. Фотография вызвала бурное обсуждение в сети.

Цыпкин в ответ разместил на своей странице коллаж, на котором сравнил грудь Собчак и открытый бюст жены. Модераторы социальной сети удалили сообщение за фривольность контента.

«Судя по всему, кто-то не выдержал конкуренции и нажаловался на меня в Instagram», — написал в следующем посте Александр.

Ксения не осталась в долгу и выложила резкий ответ в собственном Telegram-канале «Кровавая барыня».

«А бедному Цыпкину все продолжало мерещиться, что все вокруг только про него и его супругу, — написала она. — Опускаясь на этот уровень, скажу две вещи: мериться **** нам не стоит — у твоей они силиконовые, Саш. И мы оба это знаем. Второе: надеюсь, хоть у тебя … настоящий. Но до Кости (Богомолова, супруга Собчак — Прим.ред.) в любом соревновании тебе, увы, далеко».

История закончилась внезапным признанием писателя в том, что их обмен «любезностями» со светской львицей был пиар-акцией, приуроченной ко Дню святого Валентина. Не все поклонники поверили в искренность этого поста. Окончательно Цыпкин поставил точки над i в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Там нет никакого конфликта. Так, развлекаемся», — заявил автор.

На просьбу все же объяснить случившееся он ответил отрицательно.

«Ну, вы что, издеваетесь? Давайте еще инстаграмные конфликты (комментировать — Прим.ред.)! Да все вчера уж закончилось, разве нет? Это все несерьезно, не берите в голову», — заверил Александр.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Собчак не узнал маму на фото топлес с Глюкозой и Расковаловой.