Стали известны результаты анализов на коронавирус у сбежавшей из-под карантина петербурженки

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 29

По данным 5-tv.ru, в крови Аллы Ильиной признаков инфекции не обнаружено.

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Фото, видео: 5-tv.ru, ТАСС / Сергей Карпухин

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Жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, сбежавшая из Клинической инфекционной больницы имени Боткина, перед судебным заседанием прошла медицинское обследование. Результаты анализов оказались в распоряжении 5-tv.ru. Как следует из заключения врача, признаков заражения коронавирусом, гриппом, парагриппом, аденовирусом, риновирусом у девушки не обнаружено.

«Я подтверждаю то, что я могу ходить сама сдавать анализы. Эти анализы можно брать с меня дома. Почему для сдачи подобных анализов я должна находиться в изоляции? Чем анализы, взятые у меня в изоляции, будут отличаться от тех, которые я сдаю спокойно, добровольно?» — возмутилась пациентка.

5-tv.ru

17 февраля Петроградский районный суд рассмотрит иск о принудительном помещении Ильиной под медицинское наблюдение в Клинической инфекционной больнице имени Боткина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в суд с требованием поместить девушку под карантин обратился главный врач Санкт-Петербурга.

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