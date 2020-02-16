Цымбалюк-Романовская простилась с Джигарханяном перед телекамерами

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, расставшаяся с народным артистом СССР более трех лет назад, призналась в эфире одного из федеральных телеканалов, что до сих пор любит его и главной своей трагедией считает тот факт, что им так и не довелось нормально попрощаться. Поэтому Виталина решила сделать это публично.

«Я знаю, что ты не любишь прощаться, но если это нужно сделать, давай попрощаемся сейчас. Я очень хотела бы быть рядом с тобой, и я уверена, что тебе было бы хорошо! Прости меня!» — цитирует бывшую супругу Джигарханяна «Утро.ру».

Цымбалюк-Романовская говорит, что они с Арменом Борисовичем не расстались, а потеряли друг друга. Также она называет режиссера главным человеком в своей жизни и благодарит судьбу за то, что встретилась с ним.

«Заменить тебя невозможно, поэтому мне кажется, что когда у меня начнется новая жизнь, ты все равно навсегда останешься в моем сердце», — заявила пианистка.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, пасынок Армена Джигарханяна выложил в сеть домашнее видео с 84-летним артистом после болезни. Рядом с ним — вернувшаяся из США бывшая супруга режиссера Татьяна Власова, с которой они прожили вместе 50 лет. Между тем Цымбалюк-Романовская не верит в искренность родственников Джигарханяна и обвиняет их в жажде популярности.