Все россияне покинули круизный лайнер Westerdam, пришвартованный в Камбодже

Четверо россиян — пассажиры круизного лайнера Westerdam — вернулись на родину. Борт из Камбоджи приземлился в Москве полчаса назад. Ранее еще трое туристов прилетели в Петербург. Таким образом, на судне наших соотечественников больше нет.

Напомню, на Westerdam находятся около двух с половиной тысяч человек. У одного из пассажиров обнаружили симптомы коронавируса. Круизный лайнер направлялся из Гонконга в Японию. Больше недели его не принимали на стоянку из-за опасений распространения инфекции.

Тем временем, на лайнере Diamond Princess, который остается на карантине в порту Иокогама, за прошедшие сутки выявлены еще 70 случаев заражения коронавирусом. Россиян среди заболевших нет.

В Китае, по последним данным, число зараженных превысило 70 с половиной тысяч человек. Количество погибших достигло отметки 1770. Выздоровели — больше десяти тысяч пациентов. Власти КНР ввели смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса. Кроме того, под уголовное преследование попадают граждане, которые нарушают карантин или отказываются от лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае начали производство лекарства от коронавируса.