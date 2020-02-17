Россиянку с коронавирусом отправят в больницу Японии, а петербурженку, сбежавшую из клиники, вернут обратно
Суд Северной столицы принял решение удовлетворить иск главного врача Боткинской больницы о возврате пациентки, совершившей побег из карантина.
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