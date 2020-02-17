Россиянку с коронавирусом отправят в больницу Японии, а петербурженку, сбежавшую из клиники, вернут обратно

Россиянку, у которой выявлен коронавирус на лайнере Diamond Princess в ближайшее время доставят в больницу. Об этом сообщили в посольстве в Японии. Это первый случай заражения Covid-19 среди наших туристов на борту карантийного судна.

Тем временем в России предлагают ужесточить ответственность за нарушение карантина.

Мера вынужденная: сегодня в Петербурге решением суда вернули в больницу Аллу Ильину, сбежавшую из инкубационного бокса.

Страшно, что таких беглецов уже несколько. Дмитрий Акимов расскажет подробности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как решилась судьба беглянки, не выдержавшей «карантинного» заточения в больнице?