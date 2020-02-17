Как решилась судьба беглянки, не выдержавшей «карантинного» заточения в больнице?

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Роспотребнадзор через суд потребовал вернуть пациентку на карантин по коронавирусу в Боткинскую больницу.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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В Петербурге решали судьбу женщины, которая сбежала из-под карантина по коронавирусу. Алла Ильина пожаловалась на плохое самочувствие после поездки в Китай, и ее тут же изолировали, хотя наличие опасной инфекции не подтвердилось. Не выдержав заточения, женщина сбежала.

После чего Роспотребнадзор решил через суд отправить ее на карантин — ведь беглянка представляет опасность для окружающих. Но, что интересно, на заседание представители ведомства почему-то явились без масок.

Какое решение в итоге вынес суд, знает корреспондент Дмитрий Акимов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд постановил принудительно поместить под меднаблюдение сбежавшую из больницы петербурженку.

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