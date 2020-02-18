Правительство РФ временно приостановит въезд граждан Китая в Россию

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Нюра Незванова
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Временная мера начнет действовать с 20 февраля.

Фото: www.globallookpress.com / Zhang Wenkui

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете въезда в РФ граждан Китая с 20 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат замглавы кабинета министров Татьяны Голиковой.

Данная мера коснется граждан КНР, которые приезжают в нашу страну для туризма, работы и в частных целях.

Также с 19 февраля приостанавливается прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд для жителей Поднебесной.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три — с летальным исходом.

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