Правительство РФ временно приостановит въезд граждан Китая в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете въезда в РФ граждан Китая с 20 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат замглавы кабинета министров Татьяны Голиковой.

Данная мера коснется граждан КНР, которые приезжают в нашу страну для туризма, работы и в частных целях.

Также с 19 февраля приостанавливается прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд для жителей Поднебесной.