Среди скончавшихся от коронавируса пассажиров Diamond Princess россиян нет

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Карина Бернтгольц
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Инфекцией заражены более 500 человек среди пассажиров круизного лайнера.

Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае

Граждан России нет среди скончавшихся от коронавируса пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Соответствующую информацию предоставили в посольстве РФ. 

Ранее 5-tv.ru стало известно, что два пассажира Diamond Princess, заразившихся коронавирусом, умерли. Речь идет о пожилых мужчине и женщине.

Согласно последним данным, инфекцией заражены более 500 человек, находившихся на борту круизного лайнера. Среди заразившихся один гражданин России, он госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии пассажиры круизного судна Diamond Princess начали сходить на берег. Двухнедельный карантин окончен.

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