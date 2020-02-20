Среди скончавшихся от коронавируса пассажиров Diamond Princess россиян нет
Инфекцией заражены более 500 человек среди пассажиров круизного лайнера.
Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda
Граждан России нет среди скончавшихся от коронавируса пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Соответствующую информацию предоставили в посольстве РФ.
Ранее 5-tv.ru стало известно, что два пассажира Diamond Princess, заразившихся коронавирусом, умерли. Речь идет о пожилых мужчине и женщине.
Согласно последним данным, инфекцией заражены более 500 человек, находившихся на борту круизного лайнера. Среди заразившихся один гражданин России, он госпитализирован.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии пассажиры круизного судна Diamond Princess начали сходить на берег. Двухнедельный карантин окончен.
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