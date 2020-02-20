Среди скончавшихся от коронавируса пассажиров Diamond Princess россиян нет

Граждан России нет среди скончавшихся от коронавируса пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Соответствующую информацию предоставили в посольстве РФ.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что два пассажира Diamond Princess, заразившихся коронавирусом, умерли. Речь идет о пожилых мужчине и женщине.

Согласно последним данным, инфекцией заражены более 500 человек, находившихся на борту круизного лайнера. Среди заразившихся один гражданин России, он госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии пассажиры круизного судна Diamond Princess начали сходить на берег. Двухнедельный карантин окончен.