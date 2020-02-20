Найденные в Петербурге останки принадлежат убитой аспирантке Ещенко

Человеческие останки, обнаруженные в центре Петербурга в реке Мойка в декабре 2019 года, принадлежат аспирантке из Краснодарского края Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался историк Олег Соколов. Таковы результаты генетической судебной экспертизы, сообщила адвокат семьи погибшей Александра Бакшеева. Речь идет об останках, найденных в реке 26 декабря.

Представитель защиты напомнила, что Соколов признан вменяемым.

«По крайней мере, к нему не будут применяться принудительные меры медицинского характера, применяемые, если бы он был признан невменяемым. Дело будет рассматриваться в общем порядке», — приводит ее слова ТАСС.

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был задержан около пяти часов утра 9 ноября в реке Мойке с рюкзаком, в котором находились части тела девушки. Экспертиза установила личность погибшей — это оказалась 24-летняя аспирантка университета Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в близких отношениях. На допросе историк признался в ее убийстве.

Анастасия Ещенко была похоронена 16 ноября в станице Старовеличковской на Кубани, откуда она родом, там проживает ее семья. Соколов пока находится в столичном СИЗО «Бутырка», затем его переведут обратно в петербургский изолятор «Кресты».

Защита Олега Соколова намерена ходатайствовать о проведении дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения версии об агрессии, вызванной приемом лекарств.