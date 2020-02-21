Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, обещавшая присоединиться на две недели к закрытым на карантин эвакуированным из Уханя, покинула санаторий в Новых Санжарах менее чем через сутки.

Директор санатория Александр Блинов рассказал, что министр уехала после того, как пообщалась с медперсоналом и заявила, что вернется, чтобы пройти процедуру обсервации. Блинов также отметил, что учреждение готово предоставить Скалецкой отдельный домик для проживания, так как это необходимо для ее работы.

О решении присоединиться к людям на карантине Скалецкая написала 20 февраля в Facebook. Она отметила, что была поражена агрессией и паникой, которую продемонстрировали украинцы, и попросила поддержать эвакуированных.

20 февраля власти Украины эвакуировали самолетом из города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, 73 человека, среди которых 45 украинских граждан и 28 иностранцев. Как передавал 5-tv.ru, эвакуация граждан из Китая обернулась по всей Украине массовой истерией. Самолет, изначально летевший в Киев, несколько раз менял курс, так как ни один украинский аэропорт принимать его не хотел. В итоге борт смог приземлиться только в Харькове. По пути следования автобусов местные жители «встречали» их как прокаженных. Люди жгли покрышки, ставили кордоны возле санаториев, где должны были разместить эвакуированных. В автобусы с прилетевшими бросали камни и грозились сжечь.

В то же время бывшие жители Донецка, вопреки толпам разбушевавшихся соотечественников, доставили к воротам санатория в Новых Санжарах продукты.