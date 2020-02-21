Что происходило за кулисами свадьбы Собчак и Богомолова?

Девятиминутный фильм о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, ставшей самым скандальным светским мероприятием в Москве в прошедшем году, появился в интернете. Бекстейдж опубликовал на своей странице в Instagram видеограф звездной свадьбы Роман Хлюстов.

«Мы тогда впервые оказались среди такого количества медийных персон. Сначала было страшновато, но привыкаешь быстро», — признался он в комментарии к видео.

На кадрах запечатлены все этапы подготовки необычного шоу, включая репетицию шокировавшего некоторых гостей откровенного танца невесты в окружении полуголых молодых людей.

«Мы очень любим снимать бекстейджи, много готовимся, потому что бэк это же не только про таскание оборудования. Там столько задач, решений, слез, смеха, радости, страхов! Об этом в минуту не расскажешь. <…>Самые крутые кадры, к слову, в конце фильма, когда титаны свадебной индустрии прыгают как дети от радости», — пояснил автор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Константин Богомолов смонтировал трогательный мини-фильм про Ксению Собчак под песню Булата Окуджавы.