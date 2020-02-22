Посольство РФ направило ноту в МИД Италии после обысков у сборной РФ по биатлону

Посольство России направило ноту в МИД Италии из-за инцидента с российскими спортсменами в номере отеля. Рано утром в комнату Александра Логинова ворвались силовики с целью проведения обыска. Они изъяли компьютер и мобильный телефон спортсмена, а затем отвезли некоторых членов команды в полицейское управление.

Дипломаты в обращении к итальянским коллегам требуют обеспечить условия для подготовки и участия сборной РФ по биатлону в Чемпионате мира по этому виду спорта, который проходит в Антхольц-Антерсельве.

На ситуацию, произошедшую в Италии, отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, ведомство намерено защитить наших спортсменов от давления на ЧМ по биатлону. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия-24».

«Хотела бы обратить внимание, что наша первоочередная задача, которая сейчас стоит перед нами, — это вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления. Безусловно, юридические вопросы решаются, но самое главное сделать так, чтобы спортсмены продолжали участие в соревнованиях», — прокомментировала она.

Союз биатлонистов вывесил список в Twitter участвующих в эстафете спортсменов, среди них, в том числе заявлен Александр Логинов.

Как стало известно ранее, силовики пришли к российским спортсменам с обысками после обращения в полицию Международного союза биатлонистов, в котором значилось, что тренер Логинова Касперович якобы находится в команде РФ не по своей аккредитации. Кроме этого Владимир Драчев заявил, что полиция совместила с новым разбирательством старые допинговые дела Логинова.