Дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

Дамбу закрыли в Санкт-Петербюрге из-за угрозы наводнения. Согласно прогнозам, волны в восточной части Финского залива могут достичь 2,5-3,5 метра. При этом наводнениями принято считать подъемы уровня воды более, чем на 160 сантиметров над ординаром, а если вода достигает отметки 210 сантиметров и выше, то говорят об опасном наводнении.

Как сообщает 78.ru, предварительно, дамба будет закрыта с 17 часов 22 февраля до девяти часов 23 февраля. Однако этот период может быть изменен из-за погодных условий. На данный момент, помимо волн, согласно данным метеорологов, ожидается сильный ветер до 25-28 метров в секунду и осадки в виде дождя и мокрого снега.

В связи со сложными климатическими условиями также временно остановили судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Движение автомобилей по дамбе осуществляется в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дамбу уже закрывали в начале недели — 17 февраля.