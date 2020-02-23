Губерниев заявил, что в отношении биатлониста Логинова возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в Италии в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Об этом в своем Telegram-канале написал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Есть инфа, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии! Письмо барышни из IBU (Международного союза биатлонистов — Прим. ред.) оказалось весьма серьезным! Ждем развития событий», — сообщил Губерниев.

Комментатор уточнил, что спортсмена и его тренера выпустят из Италии, несмотря на расследование. Это особенно важно, так как Логинову вскоре предстоит выступать на этапе Кубка мира, который пройдет в чешском городе Нове-Место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что IBU пожаловался в полицию Италии из-за приезда личного тренера Александра Логинова на чемпионат мира по биатлону по чужой аккредитации. После этого в гостиничных номерах российских спортсменов прошли обыски.

Утром Логинов отказался от участия в гонке в последний день ЧМ. В Союзе биатлонистов РФ объяснили, что у спортсмена произошел психологический срыв из-за многолетней травли.