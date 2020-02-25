Украинцы отказались эвакуироваться с карантинного лайнера Diamond Princess
24 члена экипажа из числа украинских граждан заявили, что не желают возвращаться на родину.
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Фото, видео: ТАСС/SOPA Images via ZUMA Wire, REUTERS
Граждане Украины отказались эвакуироваться с круизного лайнера Diamond Princess, где зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом «Громадскому радио» сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.
По его словам, на судне находилась 25 украинцев — все члены экипажа. Двое из них сейчас находятся в больнице. Возвращаться ли им домой, должны решать сами представители команды и владелец судна, с которым у них заключены контракты.
Коваленко отметил, что 24 человека не пожелали вернуться на территорию Незалежной. С оставшимся гражданином МИД устанавливает контакт. При этом власти Украины готовы к тому, что члены экипажа могут изменить решение.
Лайнер Diamond Princess с начала февраля находится в районе порта японского города Йокогама после обнаружения у одного из пассажиров короновируса. Впоследствии число заразившихся пассажиров и членов экипажа превысило 630 человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что жители Украины встретили эвакуированных из Уханя соотечественников с камнями и палками.
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