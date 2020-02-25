Украинцы отказались эвакуироваться с карантинного лайнера Diamond Princess

Граждане Украины отказались эвакуироваться с круизного лайнера Diamond Princess, где зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом «Громадскому радио» сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

По его словам, на судне находилась 25 украинцев — все члены экипажа. Двое из них сейчас находятся в больнице. Возвращаться ли им домой, должны решать сами представители команды и владелец судна, с которым у них заключены контракты.

Коваленко отметил, что 24 человека не пожелали вернуться на территорию Незалежной. С оставшимся гражданином МИД устанавливает контакт. При этом власти Украины готовы к тому, что члены экипажа могут изменить решение.

Лайнер Diamond Princess с начала февраля находится в районе порта японского города Йокогама после обнаружения у одного из пассажиров короновируса. Впоследствии число заразившихся пассажиров и членов экипажа превысило 630 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Украины встретили эвакуированных из Уханя соотечественников с камнями и палками.