Эпидемия пандоры: как страх перед коронавирусом на Украине вылился в глупость и дикарство

Вообще вся эта русофобия и ненависть, которая пестовалась последние шесть лет, так старательно культивировалась на Куликовом поле в Одессе или в Донбассе. Она привела к одному — ненависть обрушилась на своих. Причем там, где этого не ждали. В четверг из китайского Уханя вылетел самолет с украинцами и иностранцами. Дошли, наконец, у украинских властей руки до эвакуации своих, а дальше началось что-то невообразимое. Три аэропорта страны, три, отказались принять борт. Регион, где будет организован карантин держали в секрете. Но в интернете ничего не утаишь. Либо Тернопольская, либо Львовская, либо Полтавская области. И там стали строить баррикады и нести покрышки, чтобы не пустить людей. Своих же земляков, причем, не зараженных.

Китай, как вы помните, с температурой не выпускает никого. После того как самолет все-таки приземлился, людей под усиленным конвоем повезли в Полтавскую область. Там цирк закончился и начался кошмар — в автобусы полетели камни. А может и хорошо, что камни, потому как некоторые ветераны АТО публично сожалели, что эх… Не тот самолет сбили над Донбассом. И писали об этом в сети. Кирилл Сергеев о том, во что вырождается страх.

Драки, крики и абсолютная анархия прямо на улицах — именно так в украинской глубинке встречают соотечественников из китайской провинции Хубэй. Спецборт из Уханя доставил сюда сразу 70 человек с подозрением на коронавирус. Под Полтавой не просто недовольны — готовятся к восстанию.

В такое же коллективное безумие впали и жители Львовской области. Еще один центр для карантина на базе военного госпиталя, якобы готовят именно там. Люди строят баррикады из покрышек, блокируют дороги, разбивают палатки. Чтобы жуткий вирус не оказался на их земле, стоять готовы круглосуточно.

Инкубационный период нового коронавируса может оказаться существенно дольше

Разъяснить, что речь идет не о «чужих», а о «своих» украинцам не может ни полиция, ни сам слуга народа — люди настойчиво выступают против земляков. Единственные, кто согласился принять сограждан с радостью — выходцы из Донецка. К воротам медцентра в Новых Санжарах они постоянно привозят гостинцы и продукты.

«Люди разобщены, страна разделена: запад — восток, конфликты между разными частями Украины. Люди в этой атмосфере заботятся прежде всего о себе», — говорит Юрий Светов, политолог.

Такое дикарское поведение граждан Незалежной легко объясняют политологи. Эксперты уверены: свой отпечаток на сознание украинцев наложили опыт Майдана и политика последних лет. Ненависть населения в адрес россиян, которую там культивировали годами, теперь оборачивается против самого народа.

«Они исполняли какой-то приказ и шли со щитами и с дубинками на вооруженных правоохранителей. Ну, как можно здравомыслящему человеку думать, что, если автобус с людьми проедет рядом, он заразиться гриппом. Это явно людей накрутили», — считает Руслан Коцаба, политолог.

Удивительно, но похожее сумасшествие на почве коронавируса коснулось даже властей Японии — их действия эксперты уже называют провалом века. В начале февраля судно Diamond Princess с одним заболевшим на борту принудительно пришвартовали у берегов Йокогамы. За время карантина на берегу не заразился никто, но вот внутри лайнера — почти шестьсот человек. Злую шутку сыграла конструкция лайнера — узкие проходы и общая система вентиляции.

«Во-первых, люди стали заложниками ситуации. Во-вторых, это только усугубило ситуацию. Теперь вместо практически здоровых сограждан многие страны получат долю зараженных и возможно заболевших», — сказал Александр Абдин, член медицинского совета при губернаторе Санкт-Петербурга.

Восемь граждан РФ, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, прибыли в Казань

Впрочем, к массовому заражению туристов, как оказалось, причастны и они сами. Вопреки рекомендациям медиков, пассажиры регулярно проветривались на палубе и выходили из кают. На днях 500 первых счастливчиков из тех, кто вел себя осторожнее, покинули лайнер. Те, кто все еще остался под наблюдением, продолжают опасные прогулки. И то ли по глупости, то ли по незнанию, нарушение правил карантина уже переросло в международный флешмоб. Неделю назад двое пациенток с подозрением на коронавирус сделали почти невозможное — улизнули из-под круглосуточного контроля в Боткинской больнице. Что именно не понравилось девушкам уже известно. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Алла Ильина, которая решила сыграть в прятки с докторами первой, о своем поступке не жалеет, а виноватыми считает именно медиков. Даже после суда, который предписал девушке вернуться в палату, она стоит на своем: карантин — то же самое, что и арест.

«Я хотела свободы, свобода — это мое право, нет информированности и понятности, а смысл сидеть в изоляции. Сиди, молчи не спрашивай? Ну, нет! Я буду отстаивать свои права», — сказала Алла Ильина.

Китайской инфекции у девушки в итоге не нашли, но о последствиях побега она и не думала. В теории, такая выходка могла привести к еще одной эпидемии по мотивам Уханя. Коронавирус передается вчетверо быстрее обычных инфекций, а значит и вчетверо опаснее.

Этот сценарий судного дня представить довольно просто. Нулевой пациент, сбежавший из больницы в Петербурге, все-таки оказывается заражен. Чтобы отметить освобождение, отправляется на людные улицы вечернего города и даже без тесных контактов заражает сотни человек. Те, в свою очередь, тысячи.

И при таком раскладе инфекция начнет передаваться бесконтрольно. Первыми из-за мягкого климата пострадают жители субтропиков, а большая часть человечества погибнет всего за год. Вот только задержать нулевого пациента по российским законам нельзя. Наказание за побег из карантина составляет всего 500 рублей в отличие от израильских семи лет тюрьмы.

«У нас нет того менталитета, чтобы мы выполняли предписания. Хотя у нас страшнейшая угроза. Если брать законодательство США, Израиля, там его ужесточили. А у нас административное наказание невысокое», — говорит Ольга Макарова, юрист.

И вряд ли беглянки из Боткинской и даже легкомысленные пассажиры лайнера понимают, что ведут себя так же, как и украинские протестанты. Подчиняясь первобытным инстинктам ради временного ощущения свободы, они готовы рискнуть и собственным здоровьем, и чужой жизнью. Как именно вылечить эту болезнь, медики пока не знают. Ведь препарата от глупости невежества в мире пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербурженку, ранее сбежавшую из-под карантина по коронавирусу, выписали из больницы.