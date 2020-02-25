Съемки фильма «Миссия невыполнима-7» сорваны из-за коронавируса

Семь погибших и больше двухсот заразившихся. В Италии нарастает паника из-за вспышки коронавируса. Страна лидирует по распространению инфекции в Европе.

Венецию закрыли на карантин, отменен традиционный карнавал. Отменены съемки боевика «Миссия невыполнима-7» с Томом Крузом в главной роли. Съемки в Италии должны были продлиться три недели, однако создатель фильма Кристофер Маккуорри принял решение приостановить работу для обеспечения безопасности съемочной группы и актеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Summer 2021 and Summer 2022 Публикация от Tom Cruise (@tomcruise) 14 Янв 2019 в 4:24 PST

Планировалось, что в прокате продолжение картины появится в середине 2021 года. Повлияет ли на сроки перенос съемок, пока не известно.

Коронавирус атакует и богатейших людей планеты. Пока китайские ученые тестируют новую вакцину, которую уже на этапе лабораторных исследований считают успешной, инфекция методично убивает деньги. Уже 139 миллиардов долларов потеряли крупнейшие бизнесмены. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Среди главных пострадавших в финансовом смысле — глава Amazon Джефф Безос и основатель Facebook Марк Цукерберг.