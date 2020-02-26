В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии россиян, покинувших Diamond Princess

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии семи российских туристов, покинувших круизный лайнер Diamond Princess в Йокогаме. Сейчас они находятся на карантине в Краевой клинической больнице № 2 во Владивостоке, куда прибыли обычным авиарейсом из Японии, пишет ТАСС.

«Состояние на сегодняшний день всех удовлетворительное. Клинических проявлений никаких инфекционных заболеваний нет. Температура в норме. Состояние их хорошее», — отметила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.

По ее словам, обследование в клинике проходят шесть жителей Приморского края и один житель Омска. В больнице проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия в целях недопущения возможного заражения других пациентов.

Diamond Princess с 3,7 тысячами человек на борту отправился в круиз в конце января из японского города Йокогама по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время путешествия у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили коронавирус. Когда судно 3 февраля вернулось из круиза, его не пустили в порт Йокогамы и отправили на двухнедельных карантин, который продолжался до 19 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восемь российских туристов, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, прилетели на карантин в Казань, среди них — один ребенок.