В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии россиян, покинувших Diamond Princess
Шесть жителей Приморского края и один житель Омска сейчас находится на карантине во Владивостоке.
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии семи российских туристов, покинувших круизный лайнер Diamond Princess в Йокогаме. Сейчас они находятся на карантине в Краевой клинической больнице № 2 во Владивостоке, куда прибыли обычным авиарейсом из Японии, пишет ТАСС.
«Состояние на сегодняшний день всех удовлетворительное. Клинических проявлений никаких инфекционных заболеваний нет. Температура в норме. Состояние их хорошее», — отметила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.
По ее словам, обследование в клинике проходят шесть жителей Приморского края и один житель Омска. В больнице проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия в целях недопущения возможного заражения других пациентов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что восемь российских туристов, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, прилетели на карантин в Казань, среди них — один ребенок.
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