В России из-за коронавируса поднялись цены на чеснок

Из-за коронавируса в российских магазинах неожиданно подорожал чеснок. По сравнению с прошлым годом его стоимость выросла почти на 40%. Ранее медики заявили, что у чеснока действительно есть способность стимулировать иммунитет, а значит и от опасной инфекции это достаточно эффективное средство.

В то же время в Иране резко вырос спрос на маски и дезинфицирующие средства. Люди жалуются, что найти их в аптеках практически невозможно.

В Хорватии начали устанавливать медицинские контейнеры на границе со Словенией. Меры предназначены для усиления досмотра путешественников, прибывающих из северной Италии — европейского эпицентра вспышки нового вируса.

На фоне распространения инфекции по всему миру отменяют массовые мероприятия и традиционные фестивали. Руководство УЕФА тоже задумалось над тем, чтобы отменить все турниры, включая чемпионат Европы по футболу 2020 года.

В Китае, где впервые был обнаружен коронавирус по последним данным число зараженных почти достигло 78 тысяч человек. Скончались больше двух с половиной тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что биржевые индексы США упали из-за коронавируса.