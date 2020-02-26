В России из-за коронавируса поднялись цены на чеснок
За минувший год чеснок на прилавках магазинов подорожал на 37%.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
Пять женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии — видео
К каким знакам зодиака успех придет только во второй половине жизни?
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Фото, видео: www.globallookpress.com © Karl Newedel, 5-tv.ru
Из-за коронавируса в российских магазинах неожиданно подорожал чеснок. По сравнению с прошлым годом его стоимость выросла почти на 40%. Ранее медики заявили, что у чеснока действительно есть способность стимулировать иммунитет, а значит и от опасной инфекции это достаточно эффективное средство.
В то же время в Иране резко вырос спрос на маски и дезинфицирующие средства. Люди жалуются, что найти их в аптеках практически невозможно.
В Хорватии начали устанавливать медицинские контейнеры на границе со Словенией. Меры предназначены для усиления досмотра путешественников, прибывающих из северной Италии — европейского эпицентра вспышки нового вируса.
На фоне распространения инфекции по всему миру отменяют массовые мероприятия и традиционные фестивали. Руководство УЕФА тоже задумалось над тем, чтобы отменить все турниры, включая чемпионат Европы по футболу 2020 года.
В Китае, где впервые был обнаружен коронавирус по последним данным число зараженных почти достигло 78 тысяч человек. Скончались больше двух с половиной тысяч.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что биржевые индексы США упали из-за коронавируса.
Нашли ошибку?