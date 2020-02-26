Экс-главврач Боткинской больницы о побегах из карантина: «Люди стали жертвами неправильных решений»

Алексей Яковлев впервые прокомментировал его увольнение с поста главного врача больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге на фоне скандала с бегством пациентов из карантина по коронавирусу. О своем видении ситуации он подробно рассказал 5-tv.ru.

«Для решения проблемы я обращался в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Я делал им предложение, я просил их сделать многое, и я надеялся, что они исправят ситуацию. В этот момент мешать их работе я считал нецелесообразным», — ответил Яковлев на вопрос о том, почему ранее не давал комментариев о побегах из карантина.

На претензии ряда пациентов в свой адрес бывший главврач ответил, что хорошо знал о необходимых действиях во время карантина. Нужные решения были приняты на заседании специального городского штаба. Далее их должны были реализовать исполнительные власти.

В частности, в их задачи входило: предоставить больнице сотрудников Росгвардии для охраны, организовать информирование пациентов о результатах анализов и развернуть пансионаты для карантина. Однако многое из этого, по мнению медика, сделано не было.

«Люди стали жертвами этих неправильных решений. Если бы вовремя проводились мероприятия карантинные, то не было бы побегов, не было бы судов. Эти суды явно носят воспитательный характер. С точки зрения эпидемиологии, они абсолютно бессмысленны», — отметил Яковлев.

Он уточнил, что в организации работы пансионата было отказано из-за сроков — только на создание забора ушло бы две недели. Информирование о результатах анализов прекратилось из-за того, что Роспотребнадзор не давал данных о результатах исследований крови.

«Если четко выполнять требования по организации карантина, то тогда не будет тех конфликтов, которые возникли. И эти люди (сбежавшие из карантина — Прим. ред.) оказались заложниками неправильных решений. Вот это, наверное, самое главное в сложившейся ситуации», — резюмировал бывший главврач Боткинской больницы.

Как сообщал 5-tv.ru, увольнение Алексея Яковлева было весьма неожиданным — он покинул пост главврача Боткинской больницы после 20 лет успешной работы. Это произошло после того, как сначала из клиники сбежала 32-летняя женщина, а вслед за ней еще три пациента. У всех были подозрения на коронавирус. Затем прошли суды о принудительной госпитализации.