Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Самолеты в Иран по-прежнему будут летать, но выдача виз гражданам исламской Республики будет прекращена.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Niu Xisitongxunshe, 5-tv.ru
Из-за распространения коронавируса Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей и прекращает выдачу транзитных виз гражданам Иране. Об этом сообщила по окончании заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, до 1 апреля продлеваются все те ограничения, которые были введены ранее и действовали до 1 марта. Соответствующие документы будут переданы на подпись председателю правительства в четверг, 27 февраля.
«С нуля часов 1 марта в отношении Южной Кореи мы останавливаем все авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями, кроме „Аэрофлота“ и его „дочки“ „Авроры“. „Аврора“ будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех наших граждан с территории южнокорейской республики. „Аэрофлот“ будет летать в Москву, и граждане, прилетающие из Республики Южная Корея также будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево», — уточнила Голикова.
Кроме того, с 28 февраля будет временно прекращена выдача виз гражданам Ирана. Ограничение не коснется деловых виз и гуманитарных.
«С 00 часов 28 февраля мы вводим запрет на выдачу транзитных виз из Ирана, а также запрет на выдачу виз, кроме деловых и гуманитарных. Авиационное сообщение, которое осуществляет сегодня единственная российская компания „Аэрофлот“, а также иранские компании, продолжает осуществляться. Мы будем мониторить ситуацию», — отметила Татьяна Голикова.
Что касается Италии, вводить здесь какие-либо ограничительные меры, по словам вице-премьера, сложно, потому что страна входит в Евросоюз.
«Мы настоятельно рекомендовали, чтобы и Ростуризм, и Министерство Иностранных дел, и соответственно правительственный штаб обратились к нашим гражданам, к нашим туроператорам воздержаться от поездок в Итальянскую республику», — сказала Голикова.
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