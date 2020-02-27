В Роспотребнадзоре рассказали, как можно заразиться коронавирусом

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Глава ведомства Анна Попова заявила, что новый опасный коронавирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но также через грязные руки и воду.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Claudio Furlan, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирусом можно заразиться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Россиян призывают помнить о правилах личной гигиены. Специалисты настоятельно рекомендуют протирать планшеты и мобильные телефоны и не прикасаться к поверхностям в общественных местах. По последним данным коронавирус в России подтвердился у троих человек. Это пассажиры, эвакуированные с лайнера «Diamond Princess». Сейчас пациенты находятся в Казани на карантине.

И буквально пару часов назад еще одному круизному судну — итальянской «Meraviglia» — запретили швартоваться в порту Мексики. Один из членов экипажа почувствовал недомогание. Но у него выявили грипп типа А. Правда, судно в порт все-таки не впустили. Ранее лайнеру не дали пришвартоваться на Каймановых островах и Ямайке.

Между тем, заражений все больше. Первые заболевшие появились в Норвегии, в Грузии и в финской столице — Хельсинки, а так же в Северной Македонии и Бразилии. Власти последней, кстати, решили не отменять масштабный уличный карнавал в Рио-де-Жанейро.

Костюм, спасающий от коронавируса, придумал китайский архитектор Сун Дайонг. Модель напоминает крылья летучей мыши, в основе углеродное волокно. Своеобразный плащ будет нагреваться и ультрафиолетом убивать все опасные микробы вокруг.

Тем временем число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 2744 человек, число заболевших до 78,5 тысячи. Выздоровели более 32 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что у школьников, с которыми учатся дети принца Уильяма, подозревают коронавирус.

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