У школьников, с которыми учатся дети принца Уильяма, подозревают коронавирус

Четверо учеников лондонской школы, где учатся принц Джордж и принцесса Шарлотта — наследники герцогов Кембриджских, находятся на карантине из-за подозрения на наличие коронавируса. В настоящее время эти школьники ожидают результатов анализов. Своих детей принц Уильям и Кейт Миддлтон забрали домой. Об этом сообщает Daily Mail.

Британские СМИ отмечают, что в других школах Великобритании дети не заболели коронавирусом, но ряд учебных заведений закрыт на карантин из-за опасений распространения инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Италия стала эпицентром вспышки коронавируса в Европе.