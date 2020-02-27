У школьников, с которыми учатся дети принца Уильяма, подозревают коронавирус
Ряд школ в Великобритании закрыты на карантин из-за опасений распространения вируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Paul Marriott, via www.imago-ima
Четверо учеников лондонской школы, где учатся принц Джордж и принцесса Шарлотта — наследники герцогов Кембриджских, находятся на карантине из-за подозрения на наличие коронавируса. В настоящее время эти школьники ожидают результатов анализов. Своих детей принц Уильям и Кейт Миддлтон забрали домой. Об этом сообщает Daily Mail.
Британские СМИ отмечают, что в других школах Великобритании дети не заболели коронавирусом, но ряд учебных заведений закрыт на карантин из-за опасений распространения инфекции.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Италия стала эпицентром вспышки коронавируса в Европе.
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