США призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии, несмотря на то, что воздушно-космические силы действуют там с одобрения Дамаска. Соответствующее заявление дипломат сделала в ходе заседания Совета безопасности по ситуации в сирийском Идлибе.

«Мы призываем РФ немедленно посадить ее боевые самолеты и призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, проведенные в 2018 году», — подчеркнула Крафт.

Она добавила, что Вашингтон поддерживает Анкару в условиях обострившегося конфликта на территории Сирийской арабской республики.

«США поддерживают Турцию в том, что касается ответа на неоправданное нападение на турецкие наблюдательные посты, которые повлекло гибель турецких солдат», — отметила американский постпред при ООН Келоли Крафт.

В свою очередь, российский представитель Василий Небензя напомнил, что турецко-сирийские столкновения произошли за пределами наблюдательного поста. По его словам, САР имеет право подавлять террористов, согласно резолюции Совбеза ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сирийском Идлибе после воздушного удара погибли 33 турецких военных. На фоне этих событий охрана посольства РФ усилена в Анкаре.