Число жертв среди турецких солдат в сирийском Идлибе возросло до 22 человек

Число погибших турецких солдат в сирийской провинции Идлиб возросло до 22 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора приграничной провинции Турции. Ранее была информация о девятерых погибших. В ночь на 28 февраля по военным в Идлибе был нанесен воздушный удар.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины. В ответ на это террористы усилили свои атаки.

Позже стало известно, что в Идлибе турецкие военнослужащие обстреливают позиции правительственной армии Сирии. В Кремле заявили, что Турция до сих пор не выполнила условия договоренностей по разведению сил в Идлибе, которые были достигнуты более года назад в Сочи.

Тем временем представители Минобороны РФ подтвердили, что Турция продолжает нарушать сочинские соглашения по Сочи и оказывать поддержку боевикам, которые орудуют в регионе. В Центре по примирению отметили, что Анкара продолжает использовать артиллерию, разведывательно-ударные беспилотники для нанесения ударов.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Турция не смогла отмежевать оппозицию, готовую к мирному урегулированию, от террористов.

20 февраля боевики начали полномасштабное наступление на позиции сирийской армии, и ВКС России пришлось поднять в воздух бомбардировщики Су-24.

Накануне турецкий телеканал TRT Haber показал видео обстрелов сирийского Идлиба со стороны Анкары. Представители СМИ утверждают, что на кадрах запечатлены удары по военнослужащим и технике Сирии. На видео запечатлены события последних недель — с тех пор, как ситуация в сирийской провинции резко обострилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сирийском Идлибе нашли секретную химическую лабораторию боевиков.