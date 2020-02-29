Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

«Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции. Затронуты некоторые темы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава МИД Украины заявил, что готов посоревноваться с Путиным в дзюдо.