Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

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Мия Субботина
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Российский лидер выразил соболезнования президенту Ирана в связи с жертвами заболевания.

Фото: www.globallookpress.com /PPI

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

«Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции. Затронуты некоторые темы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава МИД Украины заявил, что готов посоревноваться с Путиным в дзюдо.

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