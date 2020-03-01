Новость о коронавирусе у помощников Папы Римского в Ватикане назвали фейком
Подобные спекуляции могли возникнуть на фоне недомогания 83-летнего понтифика.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Giuseppe Ciccia
Информацию о возможном заражении коронавирусом помощников Папы Римского Франциска в Ватикане назвали фейком. Сайт MCM News сообщил, что несколько человек в окружении понтифика инфицированы новым внеклеточным агентом, а он сам переведен на режим карантина.
В резиденции высшего духовного руководства Римско-католической церкви отметили, что подобные спекуляции могли возникнуть на фоне недомогания 83-летнего Франциска.
«Очень большой фейк», — цитирует ТАСС ответ службы печати Ватикана на соответствующий вопрос.
Папа Римский 27 февраля отменил свое участие в мессе с представителями римской курии. 28 февраля Ватикан сообщил об отмене некоторых запланированных Франциском аудиенций. Несмотря на это, понтифик проводил рабочие встречи в резиденции в гостинице «Дом Святой Марфы».
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