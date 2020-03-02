Экс-комбат украинского батальона «Айдар»* задержан на границе Греции и Болгарии. Об этом пишет телеканал «112 Украина».

По словам Сергея Мельничука, его задержание связано с тем, что российская сторона ранее объявила его в международный розыск. В настоящий момент он находится в отделении, где дожидается представителей Интерпола.

Также известно, что Мельничук обратился к сотрудникам посольства Украины с просьбой дать ему адвоката.

По данным СК РФ, Сергей Мельничук участвовал в минометном обстреле территорий Донбасса в 2014 году, в результате которого погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-командир «Айдара»* требует компенсации за Крым и Донбасс с США и Британии

* - организация запрещена в России.