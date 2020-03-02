Психолог объяснила реакцию блогера Катерины Диденко на смерть мужа в бане

Поведение блогера Екатерины Диденко после гибели супруга и двух друзей на вечеринке в бане с сухим льдом свидетельствует о зависимости от социальных сетей. Об этом рассказала телеканалу «360» психолог Наталья Пятницкова.

После происшествия девушка записала ряд видеороликов в Instagram, в которых рассказывала о своем самочувствии и о том, что ей требуется психологическая помощь. Кроме того, она продолжает шокировать зрителей в социальной сети подробностями их жизни. В сети Диденко обвиняют в неправильной реакции на смерть близких.

По словам Пятницковой, зависимость от соцсетей приводит к тому, что человек почти отказывается от реальной жизни и переносит общение в виртуальный мир в ожидании поддержки и понимания интернет-пользователей.

При этом посты Диденко могут говорить и о посттравматическом стрессовом расстройстве — отсроченной реакции на событие. Другой возможный вариант — вторая фаза горя. Для нее характерно не отрицание самого факта потери человека, а отрицание факта постоянства потери, когда человек еще не осознал глубины произошедшего. В это время реальность воспринимается «как бы через прозрачную пелену».

Как считает психолог, полное осознание случившегося может наступить у блогера как через несколько недель, так и через полгода.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение другого психолога Натальи Георгиевой о поведении потерявшей мужа Екатерины Диденко.