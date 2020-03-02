«Подписи на всех документах поддельные»: адвокат биатлонисток о претензии к МОК

Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич прокомментировал претензии спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) к Международному олимпийскому комитету (МОК). В интервью 5-tv.ru он пояснил, как защита спортсменок пришла к выводу, что подписи экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на документах МОК против девушек поддельные.

«По делу российских биатлонисток было представлено девять аффидевитов (письменные показания, полученные при невозможности личной явки свидетеля — Прим. ред.) господина Родченкова. И на одном из них подпись выглядела крайне подозрительно. В этой связи было решено провести проверку подписей господина Родченкова на аффидевитах. Было получено несколько экспертных отчетов, и проверка выявила, что подписи на всех девяти аффидевитах были подделаны», — заявил адвокат спортсменок.

Ранее 5-tv.ru писал, что спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял заявление защитника биатлонисток Романовой, Зайцевой и Вилухиной о поддельности документов, предоставленных МОК Родченковым. На основании этих аффидевитов девушки были лишены медалей с Олимпиады в Сочи 2014 года, а также получили пожизненные дисквалификации. Все три биатлонистки досрочно завершили карьеру после допингового скандала.