«Он меня никогда не бил»: блогер Катерина Диденко рассказала о покойном муже

Новые откровения блогера Катерины Диденко продолжают будоражить пользователей Instagram. Потерявшая супруга после трагедии в московской бане девушка с конца февраля изливает горе на своей странице в соцсети. На этот раз она рассказала о совместной жизни с мужем до рокового вечера.

«Мы прожили с Валей больше десяти лет, 11 с небольшим. Жили дружно, мирно, мы никогда не ссорились. Если у нас были обиды — ну, это так, часик поругались, и все. Он меня никогда не бил, мы друг друга любили, дети наши жили в любви и ласке», — поделилась с подписчиками вдова.

Instagram @didenko.katerina

По словам «аптечного ревизорро», она до сих пор не знает, «почему такое произошло», и без конца жалеет об утрате.

«Мы только начали жить. Буквально два месяца назад мы начали жить так, как мне хотелось. Всю жизнь я двигала Валю вперед, а он мне помогал справляться с моими комплексами. Мне очень-очень жалко», — со слезами сказала на камеру Диденко.

Как сообщалось, 28 февраля компания из 18 человек собралась в банном комплексе, чтобы отметить день рождения Екатерины. Во время вечеринки гости вечера засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Праздник кончился плачевно. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало быстро заполняться дымом. Трое находившихся в бассейне, включая мужа инстаблогера, начали задыхаться и потеряли сознание в воде.

Ранее 5-tv.ru писал, что Диденко рассказала подробности трагедии в бане.