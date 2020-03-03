«Он меня никогда не бил»: блогер Катерина Диденко рассказала о покойном муже
Потерявшая супруга после трагедии в столичной сауне, «аптечный ревизорро» продолжает шокировать пользователей откровениями в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @didenko.katerina
Новые откровения блогера Катерины Диденко продолжают будоражить пользователей Instagram. Потерявшая супруга после трагедии в московской бане девушка с конца февраля изливает горе на своей странице в соцсети. На этот раз она рассказала о совместной жизни с мужем до рокового вечера.
«Мы прожили с Валей больше десяти лет, 11 с небольшим. Жили дружно, мирно, мы никогда не ссорились. Если у нас были обиды — ну, это так, часик поругались, и все. Он меня никогда не бил, мы друг друга любили, дети наши жили в любви и ласке», — поделилась с подписчиками вдова.
По словам «аптечного ревизорро», она до сих пор не знает, «почему такое произошло», и без конца жалеет об утрате.
«Мы только начали жить. Буквально два месяца назад мы начали жить так, как мне хотелось. Всю жизнь я двигала Валю вперед, а он мне помогал справляться с моими комплексами. Мне очень-очень жалко», — со слезами сказала на камеру Диденко.
Как сообщалось, 28 февраля компания из 18 человек собралась в банном комплексе, чтобы отметить день рождения Екатерины. Во время вечеринки гости вечера засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Праздник кончился плачевно. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало быстро заполняться дымом. Трое находившихся в бассейне, включая мужа инстаблогера, начали задыхаться и потеряли сознание в воде.
Ранее 5-tv.ru писал, что Диденко рассказала подробности трагедии в бане.
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