Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым

Новый премьер-министр Украины (назначен на пост 4 марта) Денис Шмыгаль выступил за то, чтобы Киев возобновил подачу воды в Крым. Чиновник считает, что водоснабжение полуострова — вопрос «гуманитарной ответственности», пишет ФАН.

«В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину», — цитирует украинского премьер-министра «1+1».

Однако Денис Шмыгаль не стал называть никаких конкретных сроков возобновления подачи воды на полуостров.

Водоснабжение Крыма Украиной прекратилось в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с РФ. «Украинской» водой обеспечивалось до 85% потребностей полуострова. Позже российские власти справились с проблемой за счет бурения новых скважин и поставок ресурсов с материковой части государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму оценили украинскую идею о продаже воды на полуостров.