Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым
Денис Шмыгаль утверждает, что водоснабжение полуострова — вопрос «гуманитарной ответственности».
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Фото, видео: 112.ua, glavcom.ua; vesti.ua, antikor.com.ua; Известия / Александр Казаков
Новый премьер-министр Украины (назначен на пост 4 марта) Денис Шмыгаль выступил за то, чтобы Киев возобновил подачу воды в Крым. Чиновник считает, что водоснабжение полуострова — вопрос «гуманитарной ответственности», пишет ФАН.
«В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину», — цитирует украинского премьер-министра «1+1».
Однако Денис Шмыгаль не стал называть никаких конкретных сроков возобновления подачи воды на полуостров.
Водоснабжение Крыма Украиной прекратилось в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с РФ. «Украинской» водой обеспечивалось до 85% потребностей полуострова. Позже российские власти справились с проблемой за счет бурения новых скважин и поставок ресурсов с материковой части государства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму оценили украинскую идею о продаже воды на полуостров.
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