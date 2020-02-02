В Крыму оценили украинскую идею о продаже воды на полуостров

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков оценил украинскую идею о продаже воды на полуостров, которую озвучил депутат Верховной рады Юрий Аристов. По его словам, киевские власти не готовы к поставкам по Северо-Крымскому каналу.

Политик подчеркнул, что Украина с некоторой периодичностью озвучивает различные «здравые мысли». Но, как доходит до их воплощения в жизнь, все моментально нивелируется.

«Власти Украины не готовы к возобновлению поставок воды, другое дело, настолько ли Крыму необходима эта вода», — так оценил идею в интервью РИА Новости Владимир Бобков.

Вице-спикер отметил, что для реализации подобных инициатив Киеву необходимо серьезно вложиться в восстановление инфраструктуры. Помимо прочего, для избежания провокаций необходимо проверять качество воды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму заступились за чиновницу, оскандалившуюся при поздравлении блокадников.