Как студенты петербургского медуниверситета отнеслись к карантину по коронавирусу

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На карантин закрыто общежитие медуниверситета имени Мечникова, где обучается молодой человек.

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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Из-за коронавируса в этом году отменен Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщил оргкомитет. Власти города таким решением огорчены, но полностью его разделяют и поддерживают — ведь главное — это безопасность горожан и гостей, которые съезжаются на Форум из десятков стран.

Накануне у итальянского студента-медика, приехавшего в город на Неве по обмену, подтвердили наличие коронавируса, закрыто на карантин общежитие, где проживают те, с кем он контактировал.

Рады ли там таким внезапным каникулам? Подробности в видеосюжете Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство Италии призвало своих граждан не ездить в РФ из-за эпидемии коронавируса.

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