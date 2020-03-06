Как студенты петербургского медуниверситета отнеслись к карантину по коронавирусу
На карантин закрыто общежитие медуниверситета имени Мечникова, где обучается молодой человек.
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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru
Из-за коронавируса в этом году отменен Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщил оргкомитет. Власти города таким решением огорчены, но полностью его разделяют и поддерживают — ведь главное — это безопасность горожан и гостей, которые съезжаются на Форум из десятков стран.
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