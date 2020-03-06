«Школа Станиславского»: жена Ефремова объяснила, почему актера не пустили в самолет

Супруга Михаила Ефремова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала инцидент с недопуском знаменитого актера на борт самолета авиакомпании AirBaltic. По словам Софьи Николаевны, виной всему — прекрасная актерская игра.

«Михаил — великолепный артист. Школа Станиславского. И ему верят, когда он изображает пьяного», — пояснила женщина.

В свою очередь в AirBaltic заявляют, что звезда был в изрядном подпитии, из-за чего ему и не позволили воспользоваться услугами авиакомпании.

Представитель Михаила Ефремова Татьяна Глаголева отказалась называть истинные причины, по которым актера не пустили на борт самолета, следовавшего до Риги. Сообщалось, что Ефремов собирался отправиться в столицу Латвии из Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актер Михаил Ефремов сломал ребро, неудачно упав на даче.