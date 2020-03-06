«Школа Станиславского»: жена Ефремова объяснила, почему актера не пустили в самолет
Софья утверждает: супруг просто неудачно пошутил.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Супруга Михаила Ефремова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала инцидент с недопуском знаменитого актера на борт самолета авиакомпании AirBaltic. По словам Софьи Николаевны, виной всему — прекрасная актерская игра.
«Михаил — великолепный артист. Школа Станиславского. И ему верят, когда он изображает пьяного», — пояснила женщина.
В свою очередь в AirBaltic заявляют, что звезда был в изрядном подпитии, из-за чего ему и не позволили воспользоваться услугами авиакомпании.
Представитель Михаила Ефремова Татьяна Глаголева отказалась называть истинные причины, по которым актера не пустили на борт самолета, следовавшего до Риги. Сообщалось, что Ефремов собирался отправиться в столицу Латвии из Санкт-Петербурга.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что актер Михаил Ефремов сломал ребро, неудачно упав на даче.
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