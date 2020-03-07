Бросил кость националистам: политолог прокомментировал заявление Зеленского о возможном выходе из Минских соглашений
Эксперт Дмитрий Солонников уверен: если такое случится — пострадает украинский народ.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger, Zamir Usmanov; 5-tv.ru
Ведущий политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с 5-tv.ru оценил вероятность выхода Украины из Минских соглашений и рассказал о возможных последствиях.
По его словам, точно спрогнозировать объявит президент Владимир Зеленский о разрыве договоренностей по Донбассу или нет — невозможно. Но вероятность слишком велика. Все дело в том, что ранее украинский лидер заявлял: он может сделать это через год, если не увидит прогресса по вопросу урегулирования конфликта в нестабильных регионах. Но какова будет обстановка в мире и на Украине через год — не знает никто.
«Изменения баланса сил, изменения векторов развития возможны самые разнообразные. И выход из Минских договоренностей, и переход к каким-то иным действиям — да, это один из возможных сценариев развития ситуации», — пояснил эксперт.
Говоря о возможных последствиях Солонников уточнил: сегодня украинский лидер слишком сильно зависит от мнения и поведения ультраправой оппозиции и даже откровенно боится ее. Именно поэтому Зеленский пропагандирует сценарии приятные националистам: возобновление военных действий, силовое решение проблемы и повторение балканского опыта.
«Для них это такая брошенная кость. В этом отношении Зеленский пытается сохранить свою стабильность в текущей ситуации. Чтобы, как минимум, правые его не свергли», — пояснил политолог.
Выход их «нормандского формата», по мнению Дмитрия Солонникова, сразу же ударит по самой Украине, поскольку это будет сделано в одностороннем порядке. Такое поведение Владимира Зеленского негативно расценят и во Франции, и в Германии. С большой долей вероятности, украинские коллеги окончательно потеряют дипломатическую, экономическую и политическую поддержку в Европе.
«Это — попытка пробежать между пламенями костров, разгоревшимися в огромный пожар, которую пытается предпринять Зеленский. Но, возможно, через год это будет для него единственный сценарий выживания, и он по нему пойдет», — пояснил эксперт.
В заключение, Солонников добавил: ничего хорошего от этого не будет ни для президента Украины, ни для жителей непризнанных республик.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России оценили угрозы Владимира Зеленского отказаться от диалога по Донбассу.
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