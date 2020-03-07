«Прорыва не будет»: в России оценили угрозы Зеленского отказаться от диалога по Донбассу

Выполнение угрозы президента Украины Владимира Зеленского о выходе Киева из «нормандского формата» переговоров по Донбассу не приведет ни к чему хорошему. Об этом RT сообщили член Совфеда Владимир Джабаров и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока еще верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально», — сказал Джабаров.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам подчеркнул, что именно Украина не выполняет свою часть обязательств по Донбассу. По его словам, «Зеленский жалуется сам на себя».

«Ни в одном из предложений украинского президента не просматривается диалог с руководством ДНР и ЛНР. Если киевская риторика и планы будут воинствующими, никакого прорыва не будет», — согласился с сенатором Водолацкий.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками полагает, что Зеленский не выполняет решений, принятых в рамках «нормандского формата». Если через год украинский лидер не опровергнет свои слова, ему придется полностью отказаться от Донбасса.

«Все предложения и решения Киева похожи на качели. Ничего хорошего и доброго из заявления украинского лидера не получится», — подытожил депутат.

Как отмечает «Экономика сегодня», Владимир Зеленский в интервью Guardian пригрозил отказаться от переговоров по Донбассу, если обстановка в зоне боевых действий не изменится. Также он хочет заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, но не уточнил, что именно имеет в виду. Украинский лидер подчеркнул, что готов потратить на это не больше года.

«Нормандским форматом» называют переговоры лидеров четырех стран — Германии, России, Украины и Франции — по урегулированию ситуации на востоке Украины. В последний раз такая встреча прошла в декабре 2019 года.

Как сообщал 5-tv.ru, по итогам обсуждений представители Западной и Восточной Украины взяли на себя ряд обязательств. К февралю из шести пунктов «парижского пакета» украинская сторона выполнила только один — обмен удерживаемыми лицами. В МИД РФ заявили, что это ставит апрельскую встречу лидеров «нормандской четверки» под угрозу срыва.