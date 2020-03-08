Кто и зачем распространяет фейки о коронавирусе
В данным момент в России удается минимизировать риски распространения опасного заболевания. Все это благодаря максимальной сосредоточенности всех ответственных служб и их молниеносной реакции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ondrej Deml; 5-tv.ru
Волна мигрантов, помимо всех минусов, могла спровоцировать еще одну серьезную проблему. Сотни тысяч людей, которые фактически живут под открытым небом в абсолютно непригодных условиях, становятся идеальными переносчиками нового коронавируса.
Европа и так не знает, что противопоставить массовому заражению, а сейчас ситуация вообще приобретает опасные черты. В пятницу стало известно, что число заразившихся по всему миру перевалило за отметку в сто тысяч человек. Количество умерших — почти три с половиной тысячи. В зоне поражения уже 80 стран.
Заболевшие есть и в России, но их единицы. 4 марта угрозу распространения инфекции обсудили на совещании президента с кабинетом министров. Владимир Путин с тех самых пор, как зараза покинула пределы Китая, держит ситуацию под личным контролем.
Да, к сожалению, не удалось выстроить абсолютно непроходимый барьер. Однако удалось не допустить того хаоса, который сейчас разразился в Италии. Там уже почти пять тысяч зараженных и почти 200 скончавшихся. Нам пока удается минимизировать риски и все благодаря максимальной сосредоточенности всех ответственных служб и молниеносной реакции.
Вот, например, в Петербурге в среду стало известно, что у одного из студентов университета имени Мечникова, гражданина Италии, который на днях прилетел в Россию, поднялась температура. Сразу же закрыли на карантин два общежития, в которых жили студенты, общавшиеся с итальянцем. И это правильно.
Власти не только оперативно реагируют, но и действуют на упреждение. Так петербургский экономический форум, на который традиционно приезжают десятки тысяч человек со всего мира решено в этом году отменить. Это тоже правильно. И тут есть нюанс. Меры, кому-то кажутся несоразмерными. А другим почему-то наоборот неэффективными. Им кажется, что небольшое число заболевших в нашей стране выглядит как-то подозрительно. Вон в Европе что творится, а почему у нас не так?
И вот уже по сети ползут слухи, что на самом деле все гораздо хуже, а власти, как водится, скрывают. Проблема таких вбросов, откровенно опасных, тоже обсуждалась на встрече с президентом.
«Что касается провокационных вбросов, то ФСБ докладывает, что в основном они организованы из‑за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно — своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны. Ничего, слава Богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу эту информационную работу наладить»», — сказал Путин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как студенты петербургского медуниверситета отнеслись к карантину по коронавирусу.
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