«Может, несчастный случай»: очевидец рассказал об убийстве ребенка в Петербурге

Очевидец рассказал о трагедии, произошедшей в доме на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга. На лестничной клетке один из соседей обнаружил тело подростка, о чем незамедлительно сообщил в полицию. Труп лежал рядом с квартирой местного судьи, где одноклассники собрались предположительно на день рождения друга.

Прибывшие на место правоохранители попытались попасть в квартиру, где проходила вечеринка, однако дверь им никто не открыл. Предполагалось, что внутри находится вооруженный мужчина, поэтому силовики провели штурм.

Местный житель Артем Егерев рассказал о том, как проходила спецоперация.

«Штурм был, штурмовали. В костюмах они своих защитных, с щитами, с оружием специальным, снаряжением», — пояснил он.

По его словам, не исключается, что выстрелить в ребенка мог кто-то из гостей. Возможно, это был несчастный случай, произошедший во время игр, отметил Егерев.

«Подростки вечеринку или что там справляли. <…> Может быть, какая-то игра, несчастный случай. Непонятно еще», — отметил очевидец.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия в соответствии со 105-й статьей УК РФ «Убийство». Подозреваемого в убийстве сейчас разыскивает полиция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убийство ребенка могло быть непреднамеренным.