«Может, несчастный случай»: очевидец рассказал об убийстве ребенка в Петербурге
Возле квартиры судьи в Колпино было обнаружено тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Очевидец рассказал о трагедии, произошедшей в доме на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга. На лестничной клетке один из соседей обнаружил тело подростка, о чем незамедлительно сообщил в полицию. Труп лежал рядом с квартирой местного судьи, где одноклассники собрались предположительно на день рождения друга.
Прибывшие на место правоохранители попытались попасть в квартиру, где проходила вечеринка, однако дверь им никто не открыл. Предполагалось, что внутри находится вооруженный мужчина, поэтому силовики провели штурм.
Местный житель Артем Егерев рассказал о том, как проходила спецоперация.
«Штурм был, штурмовали. В костюмах они своих защитных, с щитами, с оружием специальным, снаряжением», — пояснил он.
По его словам, не исключается, что выстрелить в ребенка мог кто-то из гостей. Возможно, это был несчастный случай, произошедший во время игр, отметил Егерев.
«Подростки вечеринку или что там справляли. <…> Может быть, какая-то игра, несчастный случай. Непонятно еще», — отметил очевидец.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия в соответствии со 105-й статьей УК РФ «Убийство». Подозреваемого в убийстве сейчас разыскивает полиция.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что убийство ребенка могло быть непреднамеренным.
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